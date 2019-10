Dainik Bhaskar Oct 12, 2019, 09:42 AM IST

खेल डेस्क. भारतीय महिला टीम ने दूसरे वनडे में दक्षिण अफ्रीका को 5 विकेट से हराया। टीम ने तीन मैचों की सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली है। दक्षिण अफ्रीका ने 6 विकेट पर 247 रन बनाए। जवाब में भारत ने 48 अोवर में 248 रन बनाकर मैच जीत लिया। यह टीम का वनडे का सबसे बड़ा चेज है। इससे पहले 2017 में टीम ने दक्षिण अफ्रीका के ही खिलाफ 245 रन बनाकर सबसे बड़ा चेज किया था।

Captain @M_Raj03 going strong in #TeamIndia 's run-chase in Vadodara. India 168/2 in 33 overs #INDvSA @Paytm pic.twitter.com/XR4lI3KmBf

मैच में भारत ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। ओपनर ली (40) और लाउरा (69) ने 76 रन जोड़े। जवाब में भारत की शुरुआत अच्छी नहीं रही। जेमिमा (18) और प्रिया (20) 66 रन के स्कोर पर आउट हो गईं। मिताली राज (66) और पूनम (65) ने तीसरे विकेट के लिए 129 रन जोड़कर जीत पक्की की।

That will be a wrap from Vadodara - #TeamIndia win the 2nd ODI by 5 wickets and take a 2-0 lead in the series 🇮🇳🇮🇳 #INDvSA @Paytm pic.twitter.com/3fGOqcofl8