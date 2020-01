Dainik Bhaskar Jan 31, 2020, 01:12 PM IST

खेल डेस्क. भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने ऑस्ट्रेलिया में हो रही त्रिकोणीय सीरीज के अपने पहले मैच में इंग्लैंड को 5 विकेट से हरा दिया। कैनबरा में शुक्रवार को भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। इंग्लैंड ने 20 ओवर में 7 विकेट पर 147 रन बना लिए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम 19.3 ओवर में 5 विकेट पर 150 रन बनाकर मैच जीत गई। कप्तान हरमनप्रीत कौर ने आखिरी ओवर में छक्का लगाकर टीम को जीत दिलाई। भारत का अगला मुकाबला 2 फरवरी को ऑस्ट्रेलिया से होगा।

4 needed in 4 balls. And this is what #HarmanpreetKaur

did: 😵pic.twitter.com/WCuub9rynu