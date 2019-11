Dainik Bhaskar Nov 25, 2019, 04:50 PM IST

खेल डेस्क. पाकिस्तान टीम इस वक्त ऑस्ट्रेलिया दौरे पर गई है। यहां टीम के 5 खिलाड़ियों ने एक भारतीय टैक्सी ड्राइवर को अपने साथ डिनर करवाया, क्योंकि उसने किराया लेने से इनकार कर दिया था। ये घटना बीते हफ्ते ब्रिस्बेन में हुई थी। इस घटना के बारे में ABC रेडियो की प्रेजेंटर एलिसन मिशेल ने पूर्व ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज मिशेल जॉनसन को बताया। जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। घटना के बारे में जानकार लोग ड्राइवर और खिलाड़ियों की तारीफ कर रहे हैं। एलिसन मैच के दिन उसी टैक्सी ड्राइवर के साथ स्टेडियम जा रही थी। जिसे पाकिस्तान टीम डिनर पर लेकर गई थी। सफर के दौरान उसने इस घटना का जिक्र किया।

ड्राइवर ने किराया लेने से कर दिया इनकार

ड्राइवर ने रेडियो प्रजेंटर को बताया कि कुछ दिन पहले वो पाकिस्तान टीम के 5 खिलाड़ियों को लेने होटल पहुंचा था।इनमें यासिर शाह, शाहीन अफरीदी और नसीम शाह शामिल थे। खिलाड़ियों ने उसे एक भारतीय रेस्टोरेंट लेकर चलने को कहा। वहां पहुंचने के बाद जब खिलाड़ियों ने उसे किराया दिया, तो उसने ये कहते हुए लेने से इनकार कर दिया कि वह उनका सम्मान करता है। इसके बाद खिलाड़ियों ने उसे सरप्राइज करते हुए कहा कि, अगर आप किराया नहीं ले सकते तो हमारे साथ डिनर कर लीजिए। इस ऑफर को उसने तुरंत स्वीकार कर लिया और डिनर टेबल पर खिलाड़ियों के साथ सेल्फी भी ली।

एबीसी नेटवर्क ने शेयर किया वीडियो

ऑस्ट्रेलियन ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन (एबीसी) ने वो वीडियो भी शेयर किया, जिसमें एलिसन इस घटना के बारे में मिशेल जॉनसन को बता रही हैं। वीडियो शेयर करते हुए एबीसी ने लिखा, 'भारतीय टैक्सी ड्राइवर और पांच पाकिस्तानी खिलाड़ियों की दिलकश कहानी।'

🚕🏏️🚖 The heartwearming story of the Indian taxi driver and five @TheRealPCB players.❤️



🎥📺@AlisonMitchell tells Mitchell Johnson about it on Commentator Cam. 🔊🎙️ #AUSvPAK



Listen live 📻📱 ABC Radio / Grandstand digital / ABC Listen app — https://t.co/dhH8gmo5FZ pic.twitter.com/qdwsK83F7X