दैनिक भास्कर Jun 29, 2020, 03:57 PM IST

भारत के युवा अंपायर नितिन मेनन को इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (आईसीसी) के अंपायरों की इलीट पैनल में शामिल कर लिया गया है। नितिन को इंग्लैंड के निजेल लॉन्ग की जगह 2020-21 के लिए जगह मिली है। यह सम्मान पाने वाले वे तीसरे भारतीय अंपायर हैं।

नितिन से पहले श्रीनिवास वैंकटराघवन और सुंदरम रवि अंपायरों के इलीट पैनल में शामिल हो चुके हैं। नितिन को 3 टेस्ट, 24 वनडे और 16 टी-20 के अलावा 57 फर्स्ट क्लास मैच में अंपायरिंग का अनुभव है। रवि पिछले साल ही पैनल से बाहर हुए हैं।

Nitin Menon has been included in the Emirates ICC Elite Panel of Umpires for the 2020-21 season.



