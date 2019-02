मुंबई. भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने सोमवार को यहां के वानखेड़े स्टेडियम में इंग्लैंड को दूसरे वनडे में 7 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ ही टीम इंडिया ने तीन वनडे की सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त हासिल कर ली। इस मैच को जीतने के साथ ही भारतीय टीम ने लगातार चौथी वनडे सीरीज अपने नाम कर ली। इससे पहले उसने पिछले साल इंग्लैंड और श्रीलंका को हराया था। वहीं, इस साल न्यूजीलैंड को उसके घरेलू मैदान पर हराया।

शुरुआती 10 ओवर में गिरे इंग्लैंड के 4 विकेट

इंग्लैंड ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया। उसका यह फैसला तब गलत साबित हुआ जब शुरुआती 10 ओवर में उसकी 4 बल्लेबाज पवेलियन लौट गईं। हालांकि, इसके बाद नटाली सीवर और लॉरेन विनफील्ड ने पारी को संभाला। दोनों ने 5वें विकेट के लिए 49 रन की साझेदारी की। विनफील्ड 28वें ओवर में 93 रन के स्कोर पर पूनम यादव की गेंद पर आउट हुईं।



सीवर का अर्धशतक, झूलन-शिखा ने 4-4 विकेट लिए

सीवर ने 109 गेंद की पारी में 85 रन बनाए। उन्होंने इस दौरान 12 चौके और एक छक्का लगाया। भारत की ओर से अनुभवी झूलन गोस्वामी ने 30 रन देकर 4 विकेट लिए। वहीं, शिखा पांडेय ने भी 4 खिलाड़ियों को पवेलियन भेजा। शिखा ने करियर में दूसरी बार मैच में 4 विकेट लिए। पूनम यादव को दो सफलता हाथ लगी।

Innings Break England Women all out for 161 runs. 4 wickets apiece for @JhulanG10 & @shikhashauny

शुरुआती झटके के बाद संभला भारत

161 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत खराब रही। दूसरे ओवर की पांचवीं गेंद पर जेमिमा रोड्रिगेज खाता खोले बगैर पवेलियन लौट गईं। हालांकि, इसके बाद स्मृति मंधाना ने पूनम राउत के साथ पारी को संभाला। दोनों ने दूसरे विकेट के लिए 73 रन की साझेदारी की। राउत 65 गेंद में 32 रन बनाकर पवेलियन लौट गईं।

#TeamIndia opener @mandhana_smriti celebrates as she brings up her 15th ODI half-century



Follow the game here - https://t.co/PQssc4ELNc pic.twitter.com/R4uO41LQi1