Dainik Bhaskar Jan 26, 2020, 03:06 PM IST

खेल डेस्क. भारत के सबसे उम्रदराज प्रथम श्रेणी क्रिकेटर वसंत रायजी रविवार को 100 साल के हो गए। इस मौके पर सचिन तेंदुलकर ने ट्विटर अकाउंट पर कुछ दिन पहले का एक वीडियो शेयर किया, जिसमें वे ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान स्टीव वॉ के साथ रायजी का जन्मदिन मनाते नजर आ रहे हैं। सचिन ने उन्हें बधाई देते हुए लिखा, ‘‘आपको 100वें जन्मदिन की शुभकामनाएं श्री वसंत रायजी। स्टीव और मैंने आपके साथ अच्छा समय बिताया। हमें अतीत की कुछ दिलचस्प क्रिकेट कहानियां सुनने को मिलीं। हमारे प्यारे खेल से जुड़ा यादों का खजाना बढ़ाने के लिए आभार। ’’

Wishing you a very special 1⃣0⃣0⃣th birthday, Shri Vasant Raiji.



Steve & I had a wonderful time listening to some amazing cricket 🏏 stories about the past.

Thank you for passing on a treasure trove of memories about our beloved sport. pic.twitter.com/4zdoAcf8S3