Dainik Bhaskar Jan 01, 2019, 03:49 PM IST

सिडनी. बार्डर-गावस्कर सीरीज का आखिरी टेस्ट खेलने के लिए भारत और ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीमें सिडनी पहुंच चुकी हैं। ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री स्कॉट मौरिसन ने अपने दूसरे आधिकारिक आवास किर्रीबिली हाउस में दोनों टीमों को पार्टी दी। पार्टी के दौरान दोनों टीमों के कप्तानों की स्पीच भी हुई। इस स्पीच में ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम के कप्तान टिम पेन ने टेस्ट मैच के दौरान स्टेडियम में दर्शकों की वापसी के लिए विराट कोहली का शुक्रिया अदा किया।

Australia is still uncertain about the look of its 11 for the Fourth Test in Sydney starting on Thursday. Aussie skipper @tdpaine36 praised @imVkohli for the way he has entertained crowds, as the two teams met @ScottMorrisonMP at Kirribilli House. @7Cricket #AUSvIND #7News pic.twitter.com/wb08uBQtCp