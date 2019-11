Dainik Bhaskar Nov 07, 2019, 01:32 PM IST

खेल डेस्क. भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने वनडे सीरीज के तीसरे और आखिरी मैच में मेजबान वेस्टइंडीज को 6 विकेट से हरा दिया और सीरीज को 2-1 से जीत लिया। बुधवार को एंटीगुआ में खेले गए मैच में वेस्टइंडीज ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी की और पूरी टीम निर्धारित ओवरों में 194 रन पर आउट हो गई। जवाब में टीम इंडिया ने 42.1 ओवरों में 4 विकेट पर 195 रन बनाकर मैच जीत लिया। भारत की ओर से स्मृति मंधाना (74 रन) और जेमिमा रॉड्रिगेज (69 रन) ने पहले विकेट के लिए 141 रन जोड़े और टीम की जीत तय कर दी। दोनों टीमों के बीच अब पांच मैचों की टी20 सीरीज होगी, जिसका पहला मैच 10 नवबंर को खेला जाएगा।

सीरीज के शुरुआती दो वनडे नहीं खेल सकीं स्मृति मंधाना ने इस मैच में अपने करियर के दो हजार वनडे रन भी पूरे कर लिए। फिलहाल उनके नाम 51 वनडे पारियों में 2025 रन हैं। इसके साथ ही वे सबसे कम पारियों में इतने रन बनाने वाली भारत की पहली और दुनिया की तीसरी महिला क्रिकेटर बन गईं। उनसे पहले ऑस्ट्रेलिया की बेलिंडा क्लार्क (41 पारी) और मेग लेनिंग (45 पारी) ने इतने रन पूरे किए थे। शानदार बल्लेबाजी के लिए मंधाना को 'प्लेयर ऑफ द मैच' का अवॉर्ड दिया गया। सीरीज का पहला मैच वेस्ट इंडीज ने 1 रन से जीता था, वहीं दूसरे मैच में भारत को 53 रन से जीत मिली थी।

Smriti Mandhana brings up 2000 ODI runs 💪 She reaches the landmark in 51 innings, the third-fastest in women's cricket 👏 What a phenomenal talent! #WIvIND pic.twitter.com/pjK2nmCbDO

84 रन पर गिरे विंडीज के 5 विकेट

टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने उतरी मेजबान टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही और थोड़े-थोड़े अंतराल पर लगातार विकेट गिरते रहे। 84 रन तक पहुंचने तक उसके 5 विकेट गिर चुके थे। छठे विकेट के लिए कप्तान स्टेफनी टेलर और स्टेसी किंग के बीच 96 रन की साझेदारी हुई और स्कोर 180 रन तक पहुंचा। हालांकि दोनों के आउट होते ही बाकी विकेट भी तेजी से गिर गए। टेलर (79) के आउट होने के छह रन बाद ही स्टेसी (38) भी आउट हो गईं। बाकी के तीन विकेट भी टीम के स्कोर में 8 रन जोड़ने के बाद गिर गए। भारत की ओर से झूलन गोस्वामी और पूनम यादव ने 2-2 विकेट लिए।

भारत को मिली जबरदस्त शुरुआत

लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम को मंधाना और रोड्रिगेज की जोड़ी ने शानदार शुरुआत दी। दोनों ने मिलकर पहले विकेट के लिए 141 रन जोड़े। 25.1 ओवरों में रोड्रिगेज के रूप में भारत का पहला विकेट गिरा। उन्होंने 92 गेंदों पर 69 रन बनाए। थोड़ी देर बाद ही मंधाना भी आउट हो गईं। उस वक्त टीम का स्कोर 150/2 रन था। इसके बाद थोड़ी देर विकेट नहीं गिरा। हालांकि जीत से सिर्फ 5 रन पहले 190 रन के स्कोर पर भारत के लगातार दो विकेट गिर गए। कप्तान मिताली राज (20) और पूनम राउत (24) जल्दी-जल्दी पवेलियन लौट गईं। हरमनप्रीत कौर (0*) और दीप्ति शर्मा (4*) ने मिलकर भारत को जीत दिला दी।

India win by six wickets and claim the series 2-1!



Smriti Mandhana, on her return from injury, smashed 74 off just 63 balls to claim the Player of the Match award 👏#WIvIND pic.twitter.com/pTwDMNwQrk