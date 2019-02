वेलिंगटन. भारत के खिलाफ पांचवें वनडे में न्यूजीलैंड के ओपनर मार्टिन गुप्टिल का खेलना संदिग्ध हो गया है। शनिवार को बेसिन रिजर्व में फील्डिंग प्रैक्टिस के दौरान गुप्टिल के कमर में चोट लग गई। इसके बाद वे फिजियो विजय वल्लभ और सिक्योरिटी मैनेजर टेरी मिनिश के साथ मैदान से बाहर आ गए। गुप्टिल ने चार वनडे में 47 रन बनाए। दूसरी ओर, चौथे वनडे से बाहर रहे दूसरे ओपनर कॉलिन मुनरो टीम में वापसी के लिए तैयार हैं। उन्होंने सीरीज के शुरुआती तीन मैच में 46 रन बनाए।

Martin Guptill is in doubt for tomorrow’s fifth ODI against India after aggravating his lower back while fielding this afternoon. He's been assessed by team physio Vijay Vallabh & will be reassessed tomorrow morning. Colin Munro will rejoin the ODI squad tomorrow morning #NZvIND pic.twitter.com/grfVzgvHTa