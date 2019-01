Dainik Bhaskar Jan 09, 2019, 10:06 AM IST

दुबई. अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) ने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका (यूएसए) क्रिकेट को अपनी सदस्य सूची में शामिल कर लिया है। आईसीसी के बयान के मुताबिक, यूएसए क्रिकेट के 93वें एसोसिएट मेंबर (सहयोगी सदस्य) बनाए जाने के आवेदन को आईसीसी सदस्यों ने सदस्यता समिति की सिफारिशों के बाद मंजूर कर लिया है।

BREAKING: @usacricket has been approved as the 105th ICC Member, a historical milestone for the governing body established in 2017 to unify and develop the cricket community in the United States. 🇺🇸



