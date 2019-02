Dainik Bhaskar Feb 12, 2019, 01:36 PM IST

महेंद्र सिंह धोनी ने हैमिल्टन में रविवार को अपना 300वां टी-20 मैच खेला था

धोनी बतौर विकेटकीपर अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने के मामले में दूसरे नंबर पर, खेलीं हैं 594 पारियां

खेल डेस्क. इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (आईसीसी) ने 300 टी-20 मैच खेलने पर महेंद्र सिंह धोनी को शायराना अंदाज में बधाई दी। यही नहीं, आईसीसी ने धोनी को लेकर एक के बाद एक 14 ट्वीट किए। उसने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर लिखा, ‘सोचो अगर धोनी ना होते तो क्या होता! ऐसा सोचना भी बड़ा मुश्किल है। तब मुश्किल कैच या स्टम्प ना होते। कुछ चुटीली बातें भी सुनने को नहीं मिलतीं। हर बल्लेबाज दो रन, तीन रन भाग रहा होता।’



अंग्रेजी के कवि जॉन लीनन की कविता ‘इमेजिन’ की तर्ज पर आईसीसी ने धोनी के लिए कविता भी लिखी। उसने लिखा, ‘सोचो अगर अंपायर ना होते तो क्या होता! ना तो कोई बाउंड्री का इशारा करता, ना ही हाथ हवा में उठाता। बॉलर तो दिन भर भागते ही रह जाते।’ आईसीसी ने लिखा, ‘हम स्टम्प के पीछे उनका जादू देख चुके हैं। क्या अब हम उनके बल्ले का जलवा देखेंगे?’

MS Dhoni is playing his 300th T20 game in Hamilton! 🙌



We've witnessed his magic behind the stumps, will we see him shine with the bat today? #NZvIND pic.twitter.com/LWJ9XkNkYY — ICC (@ICC) February 10, 2019

"Imagine there’s no umpire

It’s easy if you try. — ICC (@ICC) February 10, 2019

"No one to signal boundary,

Or raise both hands into the sky 🙌 — ICC (@ICC) February 10, 2019

"Imagine all the bowlers

Running in all dayyyyy… — ICC (@ICC) February 10, 2019

"Imagine there's no Dhoni

It's so very hard to do. — ICC (@ICC) February 10, 2019

"No one to catch or stump you

And no banter, too 🗣 — ICC (@ICC) February 10, 2019

"Imagine all the batsmen

Running twos and threeeeees. — ICC (@ICC) February 10, 2019

"You may say I’m a seamer,

But I’m not James Anderson. — ICC (@ICC) February 10, 2019

"I hope someday you’ll edge behind

And the cordon will appeal as one! — ICC (@ICC) February 10, 2019

"Imagine there’s no winter

I wonder if you can? 🤔☀ — ICC (@ICC) February 10, 2019

"No need for nets or covers

Just working on that tan 😎 — ICC (@ICC) February 10, 2019

"Imagine all the matches

Played all year rounddddd... — ICC (@ICC) February 10, 2019

🎶 Ooooohhhh 🎶



[everyone now] — ICC (@ICC) February 10, 2019

"You may say I’m a seamer

But I’m not James Anderson.

I hope someday you’ll edge behind

And the cordon will appeal as one!" — ICC (@ICC) February 10, 2019

धोनी ने चेन्नई सुपरकिंग्स के लिए 169 टी-20 मैच खेले

महेंद्र सिंह धोनी ने भारत के लिए 96, चेन्नई सुपर किंग्स के लिए 169, राइजिंग पुणे सुपरजाइंट्स के लिए 30, झारखंड के लिए 4 टी-20 खेल चुके हैं। उन्होंने 2011 में इंग्लैंड दौरे के दौरान इंडियन्स की ओर से केंट स्पिटफायर्स के खिलाफ भी एक टी-20 खेला था।

बतौर विकेटकीपर सबसे ज्यादा पारियां खेलने से दो पारी दूर

धोनी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में विकेटकीपर के तौर पर सबसे ज्यादा पारियां खेलने के मामले में दूसरे नंबर पर हैं। वे अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 594 पारियों में विकेटकीपर की भूमिका निभा चुके हैं। इस मामले में दक्षिण अफ्रीका के मार्क बाउचर शीर्ष पर हैं। बाउचर ने बतौर विकेटकीपर 596 पारियां खेली हैं।