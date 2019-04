जयपुर. इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के 12वें संस्करण का 14वां मुकाबला जयपुर के सवाई मान सिंह स्टेडियम पर राजस्थान रॉयल्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच खेला जा रहा है। राजस्थान ने टॉस जीता और गेंदबाजी का फैसला किया है। बेगंलुरु के पार्थिव पटेल और विराट कोहली क्रीज पर हैं।

इस मैच के लिए राजस्थान रॉयल्स ने टीम में दो बदलाव किए हैं। संजू सैमसन घायल हैं। उनकी जगह स्टुअर्ट बिन्नी को शामिल किया गया है। जयदेव उनादकट की जगह वरुण एरॉन गेंदबाजी की जिम्मेदारी संभालेंगे। वहीं, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के कप्तान विराट कोहली ने टीम में 3 बदलाव किए हैं। उन्होंने शिवम दुबे, प्रयास राय बर्मन और कॉलिन डि ग्रांडहोम की जगह अक्षदीप नाथ, नवदीप सैनी और मार्क्स स्टोइनिस आखिरी एकादश में शामिल किया है।

