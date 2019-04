खेल डेस्क. इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के 12वें संस्करण का 17वां मैच थोड़ी देर में एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और कोलकाता नाइटराइडर्स के बीच खेला जा रहा है। कोलकाता ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। बेंगलुरु का पहला विकेट गिर चुका है। कप्तान विराट कोहली और एबी डिविलियर्स क्रीज पर हैं। आउट होने वाले बल्लेबाज पार्थिव पटेल रहे। उन्होंने 24 गेंद पर 25 रन बनाए। उन्हें नितिश राणा ने एलबीडब्ल्यू किया।

पार्थिव ने आउट होने से पहले विराट के साथ मिलकर पहले विकेट के लिए 66 रन जोड़े। इस संस्करण में यह पहला मौका है, जब बेंगलुरु की टीम ने पहले विकेट के लिए 50 या उससे ज्यादा रन की साझेदारी की है। इससे पहले चारों मैच में उसका पहला विकेट 50 रन के भीतर गिर गया था।

विराट-पार्थिव ने पहरले विकेट के लिए 66 रन जोड़े

* मैच जारी।

बेंगलुरु ने दो बदलाव किए हैं। उसने शिमरॉन हेटमायर की जगह टिम साउदी और उमेश यादव की जगह पवन नेगी को शामिल किया है। वहीं, कोलकाता ने एक बदलाव किया है। उसने निखिल नाइक की जगह सुनील नरेन को अंतिम-11 में शामिल किया है।

