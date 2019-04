खेल डेस्क. इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के 12वें संस्करण का 23वां मुकाबला एमए चिदंबरम स्टेडियम पर चेन्नई सुपरकिंग्स और कोलकाता नाइटराइडर्स के बीच खेला जा रहा है। चेन्नई ने टॉस जीता और गेंदबाजी का फैसला किया है। इस मैच के लिए दोनों टीमों ने अपनी अंतिम-एकादश में कोई बदलाव नहीं किया। कोलकाता के 4 विकेट गिर चुके हैं। कप्तान दिनेश कार्तिक और शुभमन गिल क्रीज पर हैं। आउट होने वाले बल्लेबाज रॉबिन उथप्पा, नितीश राणा, सुनील नरेन और क्रिस लिन हैं। लिन को दीपक चाहर ने एलबीडब्ल्यू किया। वे बिना खाता खोले पवेलियन लौटे।

नरेन 5 गेंद पर 6 रन बनाकर आउट हुए। उन्हें हरभजन सिंह ने दीपक चाहर के हाथों कैच कराया। नितीश राणा भी खाता नहीं खोल पाए। चाहर की गेंद पर अंबाती रायडू ने उन्हें मिड विकेट पर लपका। उथप्पा 9 गेंद पर 11 रन बनाकर आउट हुए। उनका विकेट भी दीपक ने लिया। दीपक की गेंद पर केदार जाधव ने मिडविकेट पर उथप्पा का कैच पकड़ा।

