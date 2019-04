खेल डेस्क. इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के 12वें सीजन का 25वां मुकाबला थोड़ी देर में सवाई मान सिंह स्टेडियम पर राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपरकिंग्स के बीच खेला जाएगा। चेन्नई की टीम 6 में से 5 मैच जीतकर अंक तालिका में शीर्ष पर है। राजस्थान के सिर्फ 2 अंक है। वह अंक तालिका में 7वें नंबर पर है।



राजस्थान ने जयपुर में 6 में से 4 मैच में चेन्नई को हराया

इस सीजन में चेन्नई और राजस्थान दूसरी बार आमने-सामने होंगे। दोनों के बीच पहला मैच 31 मार्च को एमए चिदंबरम स्टेडियम पर हुआ था। उस मैच में चेन्नई ने 8 रन से जीत हासिल की थी। राजस्थान का घरेलू मैदान पर चेन्नई के खिलाफ रिकॉर्ड बेहतर है। जयपुर में दोनों के बीच अब तक 6 मैच खेले गए हैं। इनमें से अजिंक्य रहाणे के नेतृत्व वाली राजस्थान ने 4 में जीत हासिल की है, जबकि चेन्नई को सिर्फ 2 मुकाबलों में ही सफलता मिली है।

The two teams have arrived here at the SMS stadium. Are you game ready?#RRvCSK pic.twitter.com/i94rXXo3ga