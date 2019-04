खेल डेस्क. इंडियन प्रीमियर लीग के 12वें सीजन का 29वां मुकाबला ईडन गार्डन्स पर कोलकाता नाइटराइडर्स और चेन्नई सुपरकिंग्स के बीच खेला जा रहा है। चेन्नई सुपरकिंग्स ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। चेन्नई अब तक 7 में से 6 मैच जीतकर अंक तालिका में शीर्ष पर है। उसके 12 अंक हैं। कोलकाता 7 में से 4 मैच जीतकर दूसरे नंबर पर है।

Heads is the call from MSD and heads it is at the Eden Gardens. The @ChennaiIPL will bowl first today.#KKRvCSK pic.twitter.com/ITxDFySzK1