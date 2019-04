खेल डेस्क. इंडियन प्रीमियर लीग के 12वें सीजन का 42वां मुकाबला एम चिन्नास्वामी स्टेडियम पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और किंग्स इलेवन पंजाब के बीच खेला जा रहा है। किंग्स इलेवन पंजाब ने टॉस जीता। बेंगलुरु के विराट कोहली और पार्थिव पटेल क्रीज पर हैं। इस सीजन में दोनों के बीच यह दूसरा मुकाबला है। 13 मई को आईएस बिंद्रा स्टेडियम पर हुए पहले मुकाबले में बेंगलुरु ने पंजाब के खिलाफ 8 विकेट से जीत हासिल की थी।

The @lionsdenkxip Skipper @ashwinravi99 calls it right at the toss and elects to bowl first against the @RCBTweets.#RCBvKXIP pic.twitter.com/05xF4jywqy