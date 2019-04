खेल डेस्क. आईपीएल के 46वें मुकाबले में रविवार को फिरोजशाह कोटला मैदान पर दिल्ली कैपिटल्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया। दिल्ली के शिखर धवन और कप्तान श्रेयस अय्यर क्रीज पर हैं। पृथ्वी शॉ 18 रन बनाकर उमेश यादव की गेंद पर आउट हुए। उनका कैच विकेटकीपर पार्थिव पटेल ने लिया।

इससे पहले दिल्ली ने टीम में एक बदलाव करते हुए क्रिस मॉरिस की जगह संदीप लमिछने को अंतिम एकादश में शामिल किया। वहीं, बेंगलुरु ने तीन बदलाव किए। टिम साउदी, मोइन अली और अक्षदीप नाथ नहीं खेल रहे। हेनरिच क्लासेन, गुरकीरत सिंह मान और शिवम दुबे को टीम में शामिल किया गया। मोइन अली वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए इंग्लैंड लौट चुके हैं।

