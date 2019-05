खेल डेस्क. इंडियन प्रीमियर लीग के 12वें सीजन का 52वां मुकाबला मोहाली के मैदान पर किंग्स इलेवन पंजाब और कोलकाता नाइटराइडर्स के बीच खेला जा रहा है। कोलकाता ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। पंजाब के दोनों ओपनर्स पवेलियन लौट चुके हैं। मयंक अग्रवाल और निकोलस पूरन क्रीज पर हैं। पंजाब का पहला विकेट गिर चुका है। क्रिस गेल और मयंक अग्रवाल क्रीज पर हैं। कोलकाता और पंजाब के 12-12 मैच में 10-10 अंक हैं। हालांकि, नेट रनरेट के आधार पर कोलकाता छठे और पंजाब 7वें नंबर पर है।

राहुल आईपीएल में संदीप वारियर का पहला शिकार बने

आउट होने वाले बल्लेबाज लोकेश राहुल और क्रिस गेल हैं। राहुल 7 गेंद पर 2 रन बनाकर पवेलियन लौटे। संदीप वारियर की गेंद पर मिडविकेट पर क्रिस लिन ने उनका कैच पकड़ा। संदीप का आईपीएल में यह पहला विकेट है।

पंजाब ने अंतिम-11 में 3 बदलाव किए

कोलकाता ने अंतिम एकादश में कोई बदलाव नहीं किया। वहीं पंजाब ने 3 बदलाव किए। सैम करन, एंड्रयू टॉय और मनदीप सिंह की प्लेइंग इलेवन में वापसी हुई है, जबकि डेविड मिलर, सिमरन सिंह और मुजीब उर-रहमान को बाहर कर दिया गया है।

.@KKRiders win the toss and elect to bowl first against the @lionsdenkxip.#KXIPvKKR pic.twitter.com/cMJWHi1zxI