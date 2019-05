खेल डेस्क. इंडियन प्रीमियर लीग के 12वें सीजन में ग्रुप स्टेज का आखिरी मुकाबला वानखेड़े स्टेडियम पर मुंबई इंडियंस और कोलकाता नाइटराइडर्स के बीच खेला जा रहा है। मुंबई ने टॉस जीता और गेंदबाजी का फैसला किया। कोलकाता के क्रिस लिन और शुभमन गिल क्रीज पर हैं। इस मैच के नतीजे से प्लेऑफ में पहुंचने वाली चौथी टीम का नाम तय होगा।

In other news, @mipaltan win the toss and elect to bowl first against @KKRiders.#MIvKKR pic.twitter.com/mh8CdTomCI