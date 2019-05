खेल डेस्क. आईपीएल एलिमिनेटर मुकाबले में बुधवार को दिल्ली कैपिटल्स के अमित मिश्रा सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ फील्डर को बाधा पहुंचाने (ऑब्सट्रक्टिंग द फील्ड) के कारण आउट हुए। वे इस तरह आउट होने वाले इस सीजन के पहले खिलाड़ी हैं। टूर्नामेंट में 6 साल बाद कोई बल्लेबाज फील्डर को बाधा पहुंचाने के कारण आउट हुआ। इससे पहले 2013 में कोलकाता नाइटराइडर्स की ओर से खेलते हुए यूसुफ पठान पुणे वॉरियर्स इंडिया के खिलाफ आउट हुए।

क्रिकेट के कानून 37 के मुताबिक, कोई बल्लेबाज रन लेने के दौरान फील्डर को अपने बल्ले या शरीर के हिस्से से बाधा पहुंचाता है तो वह आउट करार दिया जाएगा। क्रिकेट के नियमों को बनाने वाली संस्था मेरिलबोर्न क्रिकेट क्लब (एमसीसी) ने यह कानून बनाया था।

