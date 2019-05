चेन्नई. आईपीएल के 50वें मुकाबले में बुधवार को एमए चिदंबरम स्टेडियम पर दिल्ली कैपिटल्स ने चेन्नई सुपरकिंग्स के खिलाफ टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। चेन्नई की टीम नौ मैच बाद टॉस हारी। उसने टीम में तीन बदलाव किए। महेंद्र सिंह धोनी, फाफ डुप्लेसिस और रविंद्र जडेजा की वापसी हुई। मिशेल सैंटनर, मुरली विजय और ध्रुव शोरे को अंतिम एकादश में जगह नहीं मिली। वहीं, दिल्ली ने दो बदलाव करते हुए जगदीश सुचित और ट्रेंट बोल्ट को टीम में शामिल किया। अनुभवी गेंदबाज इशांत शर्मा और कगिसो रबाडा को आराम दिया गया।

