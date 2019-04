खेल डेस्क. आईपीएल का 18वें मैच में एमए चिदंबरम स्टेडियम पर चेन्नई सुपरकिंग्स ने किंग्स इलेवन पंजाब के खिलाफ टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया। चेन्नई ने टीम में तीन बदलाव किए। शार्दुल ठाकुर, ड्वेन ब्रावो और मोहित शर्मा की जगह हरभजन सिंह, फाफ डुप्लेसिस और स्कॉट कुगलिन को शामिल किया। वहीं, पंजाब ने दो बदलाव किए। क्रिस गेल और एंड्रयू टाय की टीम में वापसी हुई। हार्डुस विलजोएन और मुजीब उर रहमान को बाहर कर दिया गया।

इस मैदान पर पंजाब को पिछली जीत 2012 में मिली थी। उसके बाद उसने यहां दो मैच खेले। उसे दोनों में हार का सामना करना पड़ा। दोनों टीमों के बीच अब तक कुल 19 मुकाबले खेले गए हैं। इनमें से 11 में चेन्नई और 8 में पंजाब की टीम विजेता बनी। पिछले पांच मुकाबलों की बात की जाए तो चेन्नई का पलड़ा भारी रहा है। उसने चार मैच अपने नाम किए। वहीं, एक में उसे हार का सामना करना पड़ा।

.@msdhoni wins the toss and puts his team @ChennaiIPL in to bat first on a hot afternoon in Chennai. 🌞#CSKvKXIP pic.twitter.com/Hy7vW3www3