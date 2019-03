चेन्नई. आईपीएल के 12वें मैच में एम चिदंबरम स्टेडियम में राजस्थान रॉयल्स ने चेन्नई सुपरकिंग्स के खिलाफ टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। चेन्नई के ओपनर्स शेन वॉटसन और अंबाती रायडू क्रीज पर हैं। राजस्थान ने अपनी टीम में कोई बदलाव नहीं किया। वहीं, चेन्नई ने हरभजन सिंह की जगह मिशेल सैंटनर को टीम में शामिल किया।

चेन्नई इस सीजन में दूसरी बार अपने घरेलू मैदान पर खेल रही है। पिछले मैच में उसने बेंगलुरु को 7 विकेट से हरा दिया था। चेन्नई के अब तक 2 मैच में 4 अंक हैं, लेकिन नेट रनरेट के आधार पर वह दूसरे नंबर पर है। ऐसे में उसकी नजर राजस्थान को हराकर तालिका में शीर्ष पर पहुंचने की होगी। दूसरी ओर, राजस्थान को किंग्स इलेवन पंजाब और सनराइजर्स हैदराबाद से हार मिली थी।

The @rajasthanroyals Skipper @ajinkyarahane88 wins the toss and elects to bowl first against the @ChennaiIPL #CSKvRR #VIVOIPL pic.twitter.com/4450Q8vEBM