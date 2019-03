नई दिल्ली. दिल्ली कैपिटल्स ने पूर्व भारतीय कप्तान सौरव गांगुली को इंडियन प्रीमियर लीग के 12वें सीजन के लिए टीम का सलाहकार नियुक्त किया। गांगुली मुख्य कोच रिकी पोंटिंग के साथ काम करेंगे। कोलकाता नाइटराइडर्स के पहले कप्तान गांगुली ने कहा, "मैं दिल्ली कैपिटल्स के साथ जुड़ने के लिए उत्साहित हूं। मैं वास्तव में खिलाड़ियों और सहायक कर्मचारियों के साथ काम करने के लिए उत्सुक हूं।" दिल्ली की टीम अब तक एक बार भी चैम्पियन नहीं बनी। गांगुली ने 1999 से 2005 तक 146 वनडे और 2000 से 2005 तक 49 टेस्ट में भारतीय टीम की कप्तानी की।

कोलकाता और पुणे के कप्तान थे गांगुली

गांगुली ने 2008 से 2012 के बीच आईपीएल के 59 मैच में 25.45 की औसत से 1349 रन बनाए। इस दौरान उनका सर्वोच्च स्कोर 91 रन रहा। उन्होंने 10 विकेट भी अपने नाम किए। गांगुली 2008 से 2010 तक कोलकाता नाइटराइडर्स के कप्तान थे। उन्होंने बाद में पुणे वॉरियर्स इंडिया की भी कप्तानी की थी।

BREAKING: Tigers, say hello to our Royal Bengal Tiger!



We're delighted to welcome @SGanguly99 to Delhi Capitals, in the role of an Advisor. #ThisIsNewDelhi #DelhiCapitals pic.twitter.com/TUt0Aom5MR