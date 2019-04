नई दिल्ली. आईपीएल के 16वें मैच में फिरोजशाह कोटला स्टेडियम पर सनराइजर्स हैदराबाद ने दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। दिल्ली के ओपनर्स पृथ्वी शॉ और शिखर धवन क्रीज पर हैं। इससे पहले हैदराबाद ने टीम में कोई बदलाव नहीं किया। दिल्ली ने तीन बदलाव किए। उसने इशांत शर्मा, अक्षर पटेल और राहुल तेवतिया को टीम में शामिल किया। हनुमा विहारी, हर्षल पटेल और आवेश खान को बाहर कर दिया।

इस सीजन में यह हैदराबाद का चौथा और दिल्ली का पांचवां मैच है। दोनों ही टीमें 2-2 मैच जीतने में सफल रही हैं। पिछले साल हैदराबाद और दिल्ली के बीच दो मैच हुए। दोनों ही हैदराबाद ने जीते था। 10 मई 2018 को हुए मैच में दिल्ली ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 5 विकेट पर 187 रन बनाए। हैदराबाद ने 18.5 ओवर में एक विकेट पर 191 रन बनाकर मैच जीत लिया था।

