खेल डेस्क. आईपीएल के 10वें मैच में फिरोजशाह कोटला स्टेडियम पर दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइटराइडर्स के खिलाफ टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। दिल्ली ने टीम में चार बदलाव किए। उसने हनुमा विहारी, हर्षल पटेल, क्रिस मॉरिस और संदीप लमिछने को टीम में लिया। वहीं, कोलकाता ने चोटिल सुनील नरेन की जगह निखिल नाइक को टीम में लिया।

कोलकाता की टीम शुरुआती दोनों मैच जीतकर अंक तालिका में शीर्ष पर है। वहीं, दिल्ली की टीम एक जीत और एक हार के साथ तीसरे स्थान पर है। दिल्ली ने पहले मैच में मुंबई को हराया था। जबकि, दूसरे मुकाबले में उसे चेन्नई ने शिकस्त दी थी। वहीं, कोलकाता ने हैदराबाद और पंजाब को हराया है।ॉ

