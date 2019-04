खेल डेस्क. आईपीएल के 34वें मुकाबले में फिरोजशाह कोटला स्टेडियम पर मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया। उसने टीम में दो बदलाव किए। ईशान किशन की जगह बेन कटिंग और जेसन बेहरेनडॉर्फ की जगह जयंत यादव को टीम में शामिल किया। दिल्ली ने अंतिम एकादश में कोई बदलाव नहीं किया।

दिल्ली ने अपने पिछले तीनों मैच जीते हैं। मुंबई इंडियंस भी पिछले 5 में से 4 मैच में जीत हासिल कर चुकी है। दोनों के 8-8 मैच में 10-10 अंक हैं, लेकिन नेट रनरेट के आधार पर दिल्ली दूसरे और मुंबई तीसरे नंबर पर है। दोनों टीमों के बीच अब तक 23 मैच खेले गए हैं। इनमें से दिल्ली 12 और मुंबई 11 मौकों पर जीतने में सफल रही है। दोनों के बीच पिछले 5 मुकाबलों में दिल्ली ने 3 और मुंबई ने 2 में जीत हासिल की है। दिल्ली ने मुंबई के खिलाफ अपने पिछले तीनों मैच जीते हैं।

Hitman @ImRo45 wins the toss and elects to bat first against the @DelhiCapitals.#DCvMI pic.twitter.com/0jwqC9VUdW