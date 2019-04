खेल डेस्क. आईपीएल के 30वें मैच में राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम पर मेजबान सनराइजर्स हैदराबाद ने दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। सनराइजर्स के नियमित कप्तान केन विलियम्सन की टीम में वापसी हुई। उनकी जगह भुवनेश्वर कुमार टीम का नेतृत्व कर रहे थे। सीजन में अब तक दिल्ली ने सात मैच में चार जीते हैं, लेकिन नेट रनरेट के आधार पर वह मुंबई से नीचे चौथे स्थान पर है। सनराइजर्स का यह 7वां मैच है। उसने अब तक 6 में से 3 मैच ही जीते हैं और अंक तालिका में छठे नंबर पर है।

दिल्ली ने टीम में दो बदलाव किए। कॉलिन इनग्राम, राहुल तेवतिया की जगह कॉलिन मुनरो और अमित मिश्रा को टीम में जगह मिली। वहीं, हैदराबाद ने चार बदलाव किए। मोहम्मद नबी, यूसुफ पठान, मनीष पांडेय और सिद्धार्थ कौल को टीम में जगह नहीं मिली। नबी की जगह कप्तान विलियम्सन आए। वहीं, रिकी भुई, अभिषेक शर्मा और खलील अहमद को मौका दिया गया।

Toss news from Hyderabad.



Kane Williamson is back as the Captain and elects to bowl first against the @DelhiCapitals. #SRHvDC pic.twitter.com/nBw4aFMQrT