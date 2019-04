खेल डेस्क. आईपीएल के 38वें मुकाबले में राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम पर सनराइजर्स हैदराबाद ने कोलकाता नाइटराइडर्स को 9 विकेट से हरा दिया। उसने 160 रन के लक्ष्य को 15 ओवर में ही एक विकेट के नुकसान पर हासिल कर लिया। यह उसकी पांचवीं जीत है। उसने अंक तालिका में टॉप-4 में अपनी जगह बना ली। हैदराबाद के लिए जॉनी बेयरस्टो ने 80 और डेविड वॉर्नर ने 67 रन बनाए। दोनों ने पहले विकेट के लिए 131 रन की साझेदारी की। कप्तान केन विलियम्सन 8 रन बनाकर नाबाद रहे। कोलकाता के पृथ्वीराज ने डेब्यू मैच में वॉर्नर को बोल्ड किया।

वॉर्नर ने दूसरी बार ओपनर के साथ 700+ रन की साझेदारी की

वॉर्नर ने बेयरस्टो के साथ इस सीजन में अब तक 784 रन की साझेदारी कर चुके हैं। उन्होंने 2016 में शिखर धवन के साथ 731 रन जोड़े थे। वहीं, 2017 में धवन के साथ 655 और 2015 में 646 रन की साझेदारी की थी। दूसरी ओर, बेयरस्टो ने डेब्यू सीजन में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। उन्होंने दिल्ली कैपिटल्स के श्रेयस अय्यर के रिकॉर्ड को तोड़ा। अय्यर ने 2015 में दिल्ली डेयरडेविल्स के लिए 439 रन बनाए थे। डेयरडेविल्स का नाम इस सीजन में बदलकर कैपिटल्स हो गया।

डेब्यू सीजन में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज

लिन का अर्धशतक, खलील ने तीन विकेट लिए

इससे पहले हैदराबाद ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। कोलकाता ने 20 ओवर में 8 विकेट पर 159 रन बनाए। उसके लिए क्रिस लिन ने 47 गेंद पर 51 रन बनाए। यह उनका 9वां आईपीएल अर्धशतक है। रिकुं सिंह ने 30 और सुनील नरेन 25 रन का योगदान दिया। आंद्रे रसेल 8 गेंद पर 15 रन ही बना सके। हैदराबाद के लिए खलील अहमद ने तीन और भुवनेश्वर कुमार ने दो विकेट लिए।

Khaleel Ahmed is adjudged the Man of the Match award for his game changing three wicket haul 👏👏 pic.twitter.com/2vq7gNX1GZ

लिन-नरेन कोलकाता को तेज शुरुआत दी

लिन और नरेन ने पहले विकेट के लिए 16 गेंद पर 42 रन की साझेदारी की। खलील ने नरेन को बोल्ड कर कोलकाता को पहला झटका दिया। शुभमन गिल (3) को भी खलील ने आउट किया। नीतीश राणा (11) को भुवनेश्वर कुमार ने पवेलियन भेजा। दिनेश कार्तिक 5 रन बनाकर रन आउट हो गए। रिंकु सिंह को संदीप शर्मा ने आउट किया। पीयूष चावला (4) को राशिद खान ने आउट किया। केसी करियप्पा 3 गेंद पर 9 रन बनाकर नाबाद रहे।

अंक तालिका (21-04-2019, रात 8:00 बजे तक)

उथप्पा और कुलदीप टीम से बाहर

कोलकाता ने टीम में तीन किए। रॉबिन उथप्पा, प्रसिद्ध कृष्णा और कुलदीप यादव की जगह रिंकु सिंह, केसी करियप्पा और यारा पृथ्वीराज को टीम में शामिल किया। हैदराबाद ने टीम में कोई बदलाव नहीं किया।

दोनों टीमें इस प्रकार हैं :

सनराइजर्स हैदराबाद : केन विलियम्सन (कप्तान), डेविड वॉर्नर, जॉनी बेयरस्टो, विजय शंकर, दीपक हुड्डा, यूसुफ पठान, राशिद खान, शाहबाज नदीम, भुवनेश्वर कुमार, संदीप शर्मा, खलील अहमद।

कोलकाता नाइटराइडर्स : दिनेश कार्तिक (कप्तान), क्रिस लिन, सुनील नरेन, शुभमन गिल, नितिश राणा, रिंकु सिंह, आंद्रे रसेल, पीयूष चावला, हैरी गर्नी, केसी करियप्पा, यारा पृथ्वीराज।

The @SunRisers win the toss and elect to bowl first against the @KKRiders in Hyderabad.#SRHvKKR pic.twitter.com/vl08B0QNxU