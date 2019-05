मोहाली. आईपीएल के 55वें मैच में रविवार को आईएस बिंद्रा स्टेडियम पर किंग्स इलेवन पंजाब ने चेन्नई सुपरकिंग्स के खिलाफ टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। पंजाब ने अंतिम एकादश में एक बदलाव करते हुए अर्शदीप सिंह की जगह हरप्रीत बरार को टीम में शामिल किया। पंजाब ने 14वें मैच में 31वां बदलाव किया। वह लगातार दो मैच में एक ही अंतिम एकादश के साथ नहीं खेला। वहीं, चेन्नई ने अंतिम एकादश में एक भी बदलाव नहीं किया।

#KXIP win the toss and elect to bowl first against #CSK pic.twitter.com/Iuy5Zd4uEn