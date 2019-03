कोलकाता. आईपीएल के छठे मैच में ईडन गार्डन्स पर किंग्स इलेवन पंजाब ने कोलकाता नाइटराइडर्स के खिलाफ टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। कोलकाता ने अपनी टीम में कोई बदलाव नहीं किया। वहीं, पंजाब ने चार बदलाव किए। डेविड मिलर इस सीजन में अपना पहला मैच खेलेंगे। सैम करन की जगह हार्डुस विलजोएन को टीम में शामिल किया गया। यह उनका आईपीएल में पहला मुकाबला है। वहीं, वरुण चक्रवर्ती ने भी डेब्यू किया। करन के अलावा मुजीब उर रहमान, निकोलस पूरन और अंकित राजपूत को टीम से बाहर किया गया।

दोनों टीमें इस प्रकार हैं

कोलकाता नाइटराइडर्स : दिनेश कार्तिक (कप्तान), रॉबिन उथप्पा, क्रिस लिन, शुभमन गिल, आंद्रे रसेल, सुनील नरेन, पीयूष चावला, कुलदीप यादव, नितिश राणा, प्रसिद्ध कृष्णा, लॉकी फर्ग्युसन।

किंग्स इलेवन पंजाब : रविचंद्रन अश्विन (कप्तान), लोकेश राहुल, क्रिस गेल, मयंक अग्रवाल, ,सरफराज खान, डेविड मिलर, मंदीप सिंह, हार्डुस विलजोएन, वरुण चक्रवर्ती, मोहम्मद शमी, एंड्रयू टॉय।

