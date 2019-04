KXIP vs RCB Predicted Playing XI/ किंग्स इलेवन पंजाब बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु; ये हो सकती हैं दोनों टीमों की प्लेइंग 11

kxip vs rcb, ipl live score, kxip vs rcb, ipl today, today ipl match, ipl match, ipl live match, kxip vs rcb live streaming, ipl cricket game, ipl score, ipl live, live streaming, Dainik Bhaskar, kxip Predicted Playing 11, rcb Predicted Playing 11

मोहाली. एक ऐसी टीम जिसमें और एबी. डिविलियर्स जैसे बल्लेबाज हों और वो अपने सभी 6 मैच हार जाए तो ये बात आसानी से हजम नहीं होती। लेकिन, ये सच है और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के साथ आईपीएल 2019 सीजन 12 में अब तक यही हुआ है। आज यही टीम किंग्स इलेवन को उसके घर में चुनौती देगी। मैच रात 8 बजे आरंभ होगा। आरसीबी के लिए प्लेऑफ में पहुंचने का रास्ता अब बेहद मुश्किल है। दूसरी तरफ, गेल-राहुल और अश्विन जैसे सितारों से सजी किंग्स इलेवन पंजाब 7 में से सिर्फ 4 मैच हारी है और 4 में उसको जीत हासिल हुई है। पंजाब को उसके होम ग्राउंड का भी फायदा मिल सकता है। आइए, एक नजर डालते हैं कि इस मैच में पंजाब और बेंगलुरु की प्लेइंग 11 क्या हो सकती है। ये हो सकती है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की प्लेइंग 11 (RCB Predicted Playing XI)

विराट कोहली (कप्तान), एबी डिविलियर्स, (विकेटकीपर), शिमरोन हेटमेयर, शिवम दुबे, , युजवेंद्र चहल, मोहम्मद सिराज, मोइन अली, कॉलिन डी ग्रांडहोम और नवदीप सैनी। ये हो सकती है किंग्स इलेवन पंजाब की प्लेइंग 11 (KXIP Predicted Playing XI)

(कप्तान), लोकेश राहुल (विकेट कीपर), मयंक अग्रवाल, , , , सैम करेन, मुजीब उर रहमान, एंड्रू टाई, वरुण चक्रवर्ती और । -- पूरी ख़बर पढ़ें --