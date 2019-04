खेल डेस्क. इंडियन प्रीमियर लीग के 12वें संस्करण का 22वां मुकाबला मोहाली के आईएस बिंद्रा स्टेडियम पर किंग्स इलेवन पंजाब और सनराइजर्स हैदराबाद की बीच खेला जा रहा है। हैदराबाद का पहला विकेट गिर चुका है। डेविड वॉर्नर और विजय शंकर क्रीज पर हैं। आउट होने वाले बल्लेबाज जॉनी बेयरस्टो हैं। वे 6 गेंद पर 1 रन बनाकर पवेलियन लौटे। उन्हें मुजीब उर रहमान की गेंद पर रविचंद्रन अश्विन ने शॉर्ट मिडविकेट पर लपका।

इससे पहले पंजाब के कप्तान रविचंद्रन अश्विन ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। सनराइजर्स हैदराबाद के डेविड वॉर्नर और जॉनी बेयरस्टो क्रीज पर हैं।

Ashwin calls it right at the toss and elects to bowl first in Mohali.#KXIPvSRH pic.twitter.com/crkk7StsjQ