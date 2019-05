खेल डेस्क. आईपीएल के पहले क्वालिफायर में मंगलवार को एम चिन्नास्वामी स्टेडियम पर चेन्नई सुपरकिंग्स ने मुंबई इंडियंस के खिलाफ टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। चेन्नई के ओपनर्स शेन वॉटसन और फाफ डुप्लेसिस क्रीज पर मौजूद हैं।इससे पहले दोनों टीमों ने अंतिम एकादश में एक-एक बदलाव किया। मुंबई ने मिशेल मैक्लेनाघन की जगह जयंत यादव और चेन्नई ने चोटिल केदार जाधव की जगह मुरली विजय को टीम में शामिल किया।

इस सीजन में मुंबई ग्रुप स्टेज के दोनों मैच में चेन्नई को हरा चुका है। चेन्नई के घरेलू मैदान पर भी मुंबई का रिकॉर्ड बेहतर है। मुंबई चिन्नास्वामी पर 2011 से नहीं हारा है। दोनों ही टीमों इस मैच को जीतकर अपनी फाइनल की सीट पक्की करना चाहेंगी। आईपीएल के फॉर्मेट के मुताबिक, क्वालिफायर-1 जीतने वाली टीम फाइनल में पहुंचेगी, जबकि हारने वाली टीम 10 मई को दूसरे क्वालिफायर में एलिमिनेटर जीतने वाली टीम के खिलाफ उतरेगी।

The twitter.com>@ChennaiIPL win the toss and elect to bat first against the twitter.com>@mipaltan in twitter.com>#Qualifier1 of twitter.com>#VIVOIPLtwitter.com>#MIvCSK pic.twitter.com