खेल डेस्क. आईपीएल के 31वें मैच में वानखेड़े स्टेडियम पर सोमवार को मेजबान मुंबई इंडियंस ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। मुंबई ने टीम में एक बदलाव करते हुए अलजारी जोसेफ की जगह लसिथ मलिंगा को टीम में शामिल किया। अलजारी राजस्थान के खिलाफ चोटिल हो गए थे। उन्होंने अपने पहले ही आईपीएल मैच में सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ 12 रन देकर छह विकेट लिए थे।

वानखेड़े में लगातार छह मैच हार चुकी है बेंगलुरु

विराट कोहली की टीम इस मैदान पर लगातार 6 मैच हार चुकी है। ऐसे में इस मैच उसकी कोशिश हार के क्रम को तोड़ने की होगी। इस मैदान पर उसे पिछली जीत 2012 में मिली थी। वानखेड़े पर दोनों टीमों के बीच अब तक कुल 8 मुकाबले हुए हैं। इनमें मुंबई को 7 में जीत मिली। वहीं, बेंगलुरु सिर्फ एक ही जीत पाई है।

The home Captain wins the toss and elects to bowl first against the @RCBTweets #MIvRCB pic.twitter.com/TwuhZUEhrX