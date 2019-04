खेल डेस्क. आईपीएल के 15वें मैच में बुधवार को चेन्नई सुपरकिंग्स ने मुंबई इंडियंस के खिलाफ टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। मुंबई को क्विंटन डीकॉक के रूप में पहला झटका लगा। दीपक चाहर (4 रन) ने उन्हें केदार जाधव के हाथों कैच आउट कराया। कप्तान रोहित शर्मा और सूर्यकुमार यादव क्रीज पर हैं।

बेहरेनडॉर्फ ने पहला आईपीएल मैच खेला

इससे पहले चेन्नई ने टीम में एक बदलाव किया। बाएं हाथ के स्पिनर मिशेल सैंटनर की जगह दाएं हाथ के तेज गेंदबाज मोहित शर्मा को टीम में लिया। दूसरी ओर, मुंबई ने टीम में दो बदलाव किए। स्पिनर मयंक मार्कंडेय और तेज गेंदबाज मिशेल मैक्लेनाघन को टीम से बाहर किया। दोनों की जगह जेसन बेहरेनडॉर्फ और राहुल चाहर को अंतिम एकादश में लिया।

वानखेड़े पर मुंबई ने चेन्नई से दो मुकाबले ज्यादा जीते

चेन्नई ने इस सीजन में अब तक 3 मैच खेले हैं और सभी जीते हैं। वहीं, मुंबई की टीम 3 में से एक मैच में ही जीत हासिल कर पाई है। वानखेड़े पर मुंबई और चेन्नई के बीच अब तक 8 मैच हुए हैं। इनमें से रोहित शर्मा की अगुआई वाली मुंबई इंडियंस 5 में जीत हासिल करने में सफल रही है। महेंद्र सिंह धोनी की चेन्नई सुपरकिंग्स 3 मैच ही जीत पाई है। ओवरऑल बात करें तो आईपीएल में मुंबई और चेन्नई के बीच अब तक 26 मैच हुए हैं। इनमें से मुंबई 14 और चेन्नई 12 में जीत हासिल करने में सफल रही है।

MS Dhoni calls it right at the toss and elects to bowl first against the @mipaltan 😎#MIvCSK pic.twitter.com/b1qSR8CbBJ