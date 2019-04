खेल डेस्क. आईपीएल के 13वें मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स ने किंग्स इलेवन पंजाब के खिलाफ टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। दिल्ली ने टीम में एक बदलाव करते हुए अमित मिश्रा की जगह आवेश खान को टीम में शामिल किया। वहीं, पंजाब ने क्रिस गेल और एंड्रयू टाय को आराम दिया। गेल की जगह सैम करन और टाय की जगह मुजीब उर रहमान को टीम में लिया। दोनों टीमों का यह चौथा मुकाबला है। दिल्ली 3 में से 2 मैच जीतकर तालिका में दूसरे नंबर पर है। पंजाब भी 3 में से 2 मैच जीत चुकी है, लेकिन नेट रनरेट के आधार पर वह चौथे नंबर पर है।

आईपीएल में दिल्ली कैपिटल्स और किंग्स इलेवन पंजाब के बीच अब तक 22 मैच खेले गए हैं। इसमें दिल्ली ने 9 और पंजाब ने 13 जीते हैं। दोनों के बीच मोहाली में 6 मैच खेले गए हैं। इसमें दिल्ली सिर्फ एक मैच में ही जीत हासिल कर पाई है। दिल्ली ने मोहाली में आखिरी जीत 13 मार्च 2010 को हासिल की थी। उसके बाद से उसने मोहाली में 4 मैच खेले, लेकिन एक में भी जीत हासिल नहीं कर पाई।

.@DelhiCapitals Skipper Shreyas Iyer calls it right at the toss and elects to bowl first against the @lionsdenkxip #KXIPvDC pic.twitter.com/5x6KrAxIt6