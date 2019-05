खेल डेस्क. इंडियन प्रीमियर लीग के 12वें सीजन का क्वालिफायर-2 मुकाबला थोड़ी देर में विशाखापट्‌टनम के वाईएसआर रेड्‌डी स्टेडियम पर दिल्ली कैपिटल्स और चेन्नई सुपरकिंग्स के बीच शुरू होगा। चेन्नई ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। दोनों टीमों में जो भी जीतेगी वह 12 मई को हैदराबाद के राजीव गांधी स्टेडियम पर मुंबई इंडियंस के खिलाफ फाइनल खेलेगी।

चेन्नई ने अंतिम एकादश में एक बदलाव किया है। उसने मुरली विजय की जगह शार्दुल ठाकुर को टीम में शामिल किया। दिल्ली की टीम बिना बदलाव के साथ उतरी। उसकी वही प्लेइंग इलेवन है, जिसने 8 मई को इसी मैदान पर सनराइजर्स हैदराबाद को हराया था।

The @ChennaiIPL win the toss and elect to bowl first against the @DelhiCapitals.#CSKvDC pic.twitter.com/7WlkVS5yge