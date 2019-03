जयपुर. आईपीएल में सोमवार को सवाई मान सिंह स्टेडियम पर राजस्थान रॉयल्स ने किंग्स इलेवन पंजाब के खिलाफ टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। पंजाब के क्रिस गेल और मयंक अग्रवाल क्रीज पर मौजूद हैं। टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही। केएल राहुल (4 रन) पहले ही ओवर में पवेलियन लौट गए। उन्हें धवल कुलकर्णी की गेंद पर जोस बटलर ने कैच आउट किया।

टूर्नामेंट में दोनों टीमों का यह पहला मुकाबला है। दोनों के बीच अब तक कुल 17 मैच हुए हैं। इनमें से राजस्थान रॉयल्स 10 और किंग्स इलेवन पंजाब 7 को जीतने में सफल रही है। सवाई मान सिंह स्टेडियम पर दोनों के बीच 5 मैच खेले गए हैं। हर बार राजस्थान की टीम जीत हासिल करने में सफल रही है।

