खेल डेस्क. आईपीएल के 36वें मैच में शनिवार को सवाईमान सिंह स्टेडियम पर राजस्थान रॉयल्स ने मुंबई इंडियंस के खिलाफ टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। राजस्थान ने सीजन में बाकी बचे मैचों के लिए अजिंक्य रहाणे की जगह स्टीव स्मिथ को कप्तानी सौंपी। मुंबई ने जयंत यादव की जगह मयंक मार्कंडेय को टीम में शामिल किया। वहीं, राजस्थान ने टीम में तीन बदलाव किए। जोस बटलर, ईश सोढ़ी और राहुल त्रिपाठी की जगह स्टीव स्मिथ, बेन स्टोक्स और रियान पराग की वापसी हुई।

मुंबई ने सीजन में अब तक नौ और राजस्थान ने आठ मैच खेले। अंक तालिका में मुंबई 12 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर है। राजस्थान आठ में से छह मुकाबले हार चुका है। वह चार अंक के साथ सातवें स्थान पर है। उसके लिए प्लेऑफ की दौड़ में बने रहने के लिए जीत जरूरी है।

दोनों टीमें इस प्रकार है

मुंबई : रोहित शर्मा (कप्तान), क्विंटन डीकॉक (विकेटकीपर), सूर्यकुमार यादव, क्रुणाल पंड्या, हार्दिक पंड्या, कीरोन पोलार्ड, बेन कटिंग, राहुल चाहर, मयंक मार्कंडेय, जसप्रीत बुमराह, लसिथ मलिंगा।



राजस्थान : स्टीव स्मिथ (कप्तान), अजिंक्य रहाणे, संजू सैमसन, बेन स्टोक्स, एश्टन टर्नर, स्टुअर्ट बिन्नी, रियान पराग, जोफ्रा आर्चर, श्रेयस गोपाल, जयदेव उनादकट, धवल कुलकर्णी।

