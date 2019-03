बेंगलुरु. आईपीएल के सातवें मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने मुंबई इंडियंस के खिलाफ टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। मुंबई के ओपनर्स रोहित शर्मा और क्विंटन डीकॉक क्रीज पर मौजूद हैं। बेंगलुरु ने टीम इलेवन में कोई भी बदलाव नहीं किया। दूसरी ओर, मुंबई ने दो बदलाव किए। उसने रासिख सलाम और बेन कटिंग को बाहर कर दिया। दोनों की जगह लसिथ मलिंगा और मयंक मार्कंडेय को टीम में लिया।

टूर्नामेंट में दोनों टीमों का यह दूसरा मुकाबला है। दोनों टीमें अपने पहले मुकाबले हार चुकी हैं। अंक तालिका में मुंबई 8वें और बेंगलुरु 7वें नंबर पर है। बेंगलुरु का नेट रनरेट -0.700 और मुंबई का -1.850 है।

#RCB Captain @imVkohli wins the toss and elects to bowl first against the @mipaltan #RCBvMI pic.twitter.com/pMKIaVIyjw