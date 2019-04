खेल डेस्क. आईपीएल के 49वें मैच में मंगलवार को एम चिन्नास्वामी स्टेडियम पर राजस्थान रॉयल्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ टॉस जीत कर गेंदबाजी का फैसला किया। बारिश के कारण अब तक खेल शुरू नहीं हो सका है। बेंगलुरु ने टीम में दो बदलाव किए। पवन नेगी और कुलवंत खेजरोलिया को अंतिम एकादश में शामिल किया। उसने वॉशिंगटन सुंदर और शिवम दुबे को बाहर किया। वहीं, राजस्थान ने एक बदलाव करते हुए एश्टन टर्नर की जगह महिपाल लोमरोर को टीम में लिया।

बेंगलुरु की टीम प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हो चुकी है। यह मैच जीतने पर उसकी स्थिति पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यदि जीती तो वह राजस्थान को प्लेऑफ की दौड़ से बाहर कर देगी। राजस्थान के 12 मैच में 10 अंक हैं। वह अंक तालिका में 7वें नंबर पर है। उससे आगे पंजाब, कोलकाता और हैदराबाद सभी के 10-10 अंक ही हैं, लेकिन नेट रनरेट के कारण राजस्थान रॉयल्स का नंबर सबसे बाद में है। ऐसे में यदि उसे प्लेऑफ में पहुंचना है तो अपने बाकी बचे दोनों मुकाबले जीतने होंगे।

