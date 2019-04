खेल डेस्क. आईपीएल के 48वें मुकाबले में सोमवार को राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम पर किंंग्स इलेवन पंजाब ने सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। हैदराबाद के डेविड वॉर्नर का सीजन में यह आखिरी मैच है। वे इसके बाद वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए ऑस्ट्रेलिया वापस लौट जाएंगे।

प्रभसिमन ने आईपीएल में डेब्यू किया

दोनों टीमों ने इस मैच के लिए अंतिम एकादश में तीन-तीन बदलाव किए। पंजाब के लिए प्रभसिमरन सिंह ने डेब्यू किया। वे भारतीय अंडर-19 टीम के सदस्य थे। मुजीब उर रहमान को भी टीम में लिया गया। वहीं, हैदराबाद ने मोहम्मद नबी, अभिषेक शर्मा और संदीप शर्मा को टीम में शामिल किया।

