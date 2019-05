जयपुर. महिला आईपीएल के पहले मैच में सवाई मानसिंह स्टेडियम पर सुपरनोवा ने ट्रेलब्लेजर्स के खिलाफ टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। सुपरनोवा टीम की कप्तानी हरमनप्रीत कौर के हाथों में है। वहीं, ट्रेलब्लेजर्स की कमान स्मृति मंधाना संभाल रही हैं।

मंधाना ने टॉस के दौरान टूर्नामेंट की तारीफ करते हुए कहा, "यह बीसीसीआई की अच्छी पहल है। इससे भारत में महिला क्रिकेट को बढ़ावा मिलेगा। यह वर्ल्ड कप की तैयारी में भी मदद करेगा।"

