खेल डेस्क. आईपीएल के 12वें सीजन में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम प्लेऑफ में जगह बनाने में नाकाम रही। वह 13 मैच में नौ अंक के साथ अंक तालिका में आठवें स्थान पर है। बेंगलुरु के खराब प्रदर्शन पर कप्तान विराट कोहली और एबी डिविलियर्स ने वीडियो जारी कर प्रशंसकों से माफी मांगी है। कोहली ने कहा, "सीजन में अब एक मैच बचा है। यह सीजन निराशाजनक रहा है। अगले सीजन में हम बेहतर प्रदर्शन करेंगे। बारिश के कारण पिछले मैच में तीन घंटे बर्बाद हुए, फिर भी आप स्टेडियम में बैठे रहे। इसके लिए शुक्रिया।"

डिविलियर्स ने कहा, "समर्थन के लिए आपका का शुक्रिया। आप सब बेहतरीन हैं। बारिश के कारण पिछला मैच 5-5 ओवर का हुआ। वह मेरे करियर का सबसे रोमांचक मैच था। हमारे प्रदर्शन में निरंतरता की कमी रही। इसके लिए माफी मांगते हैं। हम आखिरी मैच को जीतकर सीजन का अंत बेहतर तरीके से करेंगे।"

