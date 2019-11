Dainik Bhaskar Nov 14, 2019, 12:28 PM IST

खेल डेस्क. भारतीय टेस्ट टीम के उपकप्तान अजिंक्य रहाणे आईपीएल में अपनी वर्तमान टीम राजस्थान रॉयल्स को छोड़कर दिल्ली कैपिटल्स फ्रेंचाइजी से जुड़ रहे हैं। दोनों टीमों के बीच स्थानांतरण की प्रक्रिया गुरुवार को ट्रांसफर विंडो बंद होने से पहले पूरी हो जाएगी। उनके बदले राजस्थान की टीम को दिल्ली कैपिटल्स के दो खिलाड़ी मिलेंगे। इसके अलावा अगले सीजन के लिए हुई दो अन्य ट्रांसफर डील के बाद ट्रेंट बोल्ट अब मुंबई इंडियंस से तो अंकित राजपूत राजस्थान से खेलेंगे। गुरुवार को ट्रांसफर विंडो बंद होने के बाद फ्रेंचाइजियों के बीच किसी भी खिलाड़ी का ट्रांसफर नहीं हो सकेगा।

रहाणे साल 2011 से राजस्थान की टीम से जुड़े हुए थे। उन्हें 4 करोड़ रुपए में रिटेन किया गया था। दिल्ली की टीम पिछले कई महीनों से रहाणे को लेने के लिए राजस्थान की टीम के साथ बात कर रही थी। उनके अधिग्रहण को लेकर पहली बार बात तब हुई थी, जब सौरव गांगुली दिल्ली कैपिटल्स के सलाहकार थे। उनकी पसंद के आधार पर ही दिल्ली ने ये डील की। गांगुली को लगता है कि रहाणे सभी फॉर्मेट के खिलाड़ी हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक रहाणे भी टीम बदलना चाहते थे। आईपीएल के इस सीजन में आठ मैचों के बाद उन्हें हटाकर स्टीव स्मिथ को कप्तानी सौंप दी गई थी। इसी बात से वे खुश नहीं थे।

पोंटिंग और आमरे के साथ काम करेंगे

रहाणे के आने के बाद दिल्ली की टीम का बल्लेबाजी क्रम और भी मजबूत हो जाएगा। उस टीम के टॉप ऑर्डर में जहां शिखर धवन और पृथ्वी शॉ जैसे खिलाड़ी हैं, तो मिडिल ऑर्डर में श्रेयस अय्यर, ऋषभ पंत और हनुमा विहारी जैसे खिलाड़ी मौजूद हैं। रहाणे दिल्ली कैपिटल्स टीम में हेड कोच रिकी पोन्टिंग और पर्सनल कोच प्रवीण आमरे के साथ काम करेंगे।

आईपीएल में रहाणे का रिकॉर्ड बेहतर

अंतर्राष्ट्रीय टी20 करियर के मुकाबले आईपीएल में रहाणे का रिकॉर्ड कहीं ज्यादा बेहतर है। इस टूर्नामेंट के 140 मैचों में उन्होंने करीब 33 की औसत से 3820 रन बनाए हैं। जबकि टी20 अंतर्राष्ट्रीय करियर के 20 मैचों में 21 की औसत से 375 रन बनाए हैं।

बोल्ट और अंकित राजपूत की टीमों में भी बदलाव

न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज ट्रेंट बोल्ट अगले साल होने वाले आईपीएल में दिल्ली कैपिटल्स की जगह मुंबई इंडियन्स से खेलते नजर आएंगे, जबकि घरेलू तेज गेंदबाज अंकित राजपूत किंग्स इलेवन पंजाब टीम की जगह राजस्थान रॉयल्स से खेलेंगे। आईपीएल की ओर से एक बयान जारी करते हुए इस बारे में जानकारी दी गई। बोल्ट ने साल 2014 में अपना आईपीएल डेब्यू किया था। वे पिछले दो सीजन से दिल्ली की टीम से खेल रहे थे। टूर्नामेंट के 33 मैचों में उन्होंने कुल 38 विकेट लिए हैं। वहीं अंकित साल 2018 में पंजाब की टीम में शामिल हुए थे, उन्होंने 23 आईपीएल मैचों में 22 विकेट लिए हैं। टूर्नामेंट के एक मैच में 5 विकेट लेने वाले गेंदबाजों की लिस्ट में शामिल वे एकमात्र अनकैप्ड प्लेयर हैं।

