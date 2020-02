Dainik Bhaskar Feb 15, 2020, 10:58 PM IST

खेल डेस्क. आईपीएल के 13वें सीजन का पहला मैच मौजूदा चैंपियन मुंबई और चेन्नई के बीच 29 मार्च को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा। हालांकि, अभी इसका आधिकारिक शेड्यूल जारी नहीं हुआ है। लेकिन ईएसपीएन क्रिकइंफो के पास वह शेड्यूल मौजूद है, जो फ्रेंचाइजियों को भेजा गया है। इसके मुताबिक, आखिरी लीग मुकाबला 17 मई को बैंगलोर और मुंबई के बीच होगा।

इस बीच, हैदराबाद और बैंगलोर टीम ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेड्यूल जारी किए हैं। सनराइजर्स हैदराबाद इस सीजन में अपने अभियान की शुरुआत 1 अप्रैल को मुंबई के खिलाफ करेगी। यह मैच रात आठ बजे से होगा। वहीं, बैंगलोर अपने पहले मैच में 31 मार्च को कोलकाता से भिड़ेगी। आईपीएल का फाइनल 24 मई को होगा।

हैदराबाद, एक बार आईपीएल का खिताब जीत चुकी है

हैदराबाद कुल 14 मैच खेलेगा। उसका आखिरी ग्रुप मुकाबला कोलकाता के खिलाफ 15 मई को ईंडन गार्डेंस में होगा। यह टीम एक बार आईपीएल का खिताब जीत चुकी है। जबकि पांच बार प्ले-ऑफ में जगह बनाने में कामयाब हुई। आईपीएल का 13वां सीजन भारत-दक्षिण अफ्रीका वनडे सीरीज के खत्म होने के 11 दिन बाद यानी 29 मार्च को शुरू होगा। इस सीजन में सिर्फ 6 दिन ऐसे होंगे, जब दो मुकाबले खेले जाएंगे। यह सभी रविवार को होंगे। इस चरण का आखिरी मैच 17 मई को बैंगलोर और मुंबई के बीच होगा।

🚨 ATTENTION #OrangeArmy 🚨 The moment you've all been waiting for. Mark your 🗓 for #IPL2020 ! pic.twitter.com/Z11JPXDvwu

#OrangeArmy, time to get your #SRH jerseys and flags out! 🧡



Our #IPL2020 journey begins in Hyderabad. Save the dates NOW! pic.twitter.com/bDqfXU88aD