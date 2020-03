Dainik Bhaskar Mar 02, 2020, 04:25 PM IST

खेल डेस्क. महेंद्र सिंह धोनी आईपीएल के 13वें सीजन के लिए सोमवार सुबह चेन्नई पहुंचे। यहां उनका एयरपोर्ट पर फैन्स ने स्वागत किया। चेन्नई सुपर किंग्स ने ट्विटर अकाउंट पर इसका वीडियो शेयर किया है, जिसमें धोनी जब गाड़ी से उतरते हैं तो गेट पर खड़ा गार्ड उन्हें नमस्ते करता है। धोनी इसका जवाब गार्ड से हाथ मिलाकर देते हैं।

Every goose shall bump with First Day First Show feels! Just #StartTheWhistles! #HomeSweetDen 🦁💛 pic.twitter.com/DpQBIqahZe