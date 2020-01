Dainik Bhaskar Jan 02, 2020, 04:50 PM IST

खेल डेस्क. आईपीएल फ्रेंचाइजी राजस्थान रॉयल्स ने टूर्नामेंट के इस सीजन के लिए न्यूजीलैंड के लेग स्पिनर ईश सोढ़ी को अपना स्पिन कंसल्टेंट नियुक्त कर दिया। इस बारे में गुरुवार को एक ट्वीट करते हुए जानकारी दी गई। अपने नए रोल में वे टीम के गेंदबाजी कोच साईराज बहुतुले और चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर जैक लुश मैक्रम के साथ काम करेंगे। 27 साल के सोढ़ी टूर्नामेंट के पिछले दो सीजन में इसी टीम में बतौर खिलाड़ी शामिल थे। हालांकि इस सीजन के लिए हुई खिलाड़ियों की नीलामी से पहले टीम ने उन्हें रिलीज कर दिया था।

सोढ़ी ने अपने आईपीएल करियर में दो सीजन खेले हैं। जिसमें उन्होंने कुल 8 मैचों में 6.69 की इकोनॉमी से रन देते हुए 9 विकेट लिए हैं। ये दोनों ही सीजन उन्होंने राजस्थान रॉयल्स की ओर से खेले थे।

सोढ़ी बोले- बिना सोचे हां कह दिया

नई जिम्मेदारी मिलने के बाद जारी किए बयान में सोढ़ी ने कहा, 'रॉयल्स के साथ दो सीजन खेलने के बाद फ्रेंचाइजी से जुड़े सभी लोगों के साथ मेरी बहुत अच्छी समझ बन चुकी है और वे हमेशा मेरा समर्थन करते हैं। इसलिए रॉयल्स ने जैसे ही मुझे नई जिम्मेदारी की पेशकश की, मैंने दोबारा सोचे बिना उसे स्वीकार कर लिया।' आगे उन्होंने कहा, 'मेरे लिए ये शानदार मौका है जो इतनी कम उम्र में मुझे कोचिंग स्टाफ में शामिल होने और बिजनेस चलाने के बारे में सीखने का मौका मिल रहा है।'

सोढ़ी का करियर

सोढ़ी ने अपने अंतरराष्ट्रीय टी20 करियर में न्यूजीलैंड की ओर से 40 मैचों में 47 विकेट लिए हैं। इसके अलावा उन्होंने 17 टेस्ट (41 विकेट) और 31 वनडे (39 विकेट) मैच भी खेले हैं।

